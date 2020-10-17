От коронавируса за сутки умерли еще двое курян

Ситуация с заболеваемостью осложняется в регионе Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 17 октября в Курской области всего зарегистрировано 9369 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 93 за последние сутки. Всего выписано 7240 пациентов, в том числе 50 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 65 человек. В том числе двое за последние сутки - 68-летний мужчина и 71-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых больных в Курске - 41, Касторенском районе - девять человек, Горшеченском - семь, в Железногорске - семь.