Под Курском нашли артснаряд

Снаряд обнаружили в одном из сел Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в селе Дубовица Хомутовского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь нашли артснаряд 76 мм. Он изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.