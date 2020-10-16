Курян предупреждают о тумане

На регион опустится туман Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 16 октября в течение суток будет облачно с прояснением. Ночью без существенных осадков. Утром и днем временами дожди, местами сильные. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью северной четверти с переходом на восточный 5-10, днем восточной четверти 7-12, местами порывы 15-17 м/с. Температура: ночью 3-8º, днем 9-14º.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.