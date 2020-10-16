В Курскую область поступило еще 26 аппаратов ИВЛ

Медучреждения готовятся к приему больных
Фото: Из архива КП.
В медицинские учреждения региона за счет средств федерального и областного бюджетов поступило еще 26 аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Из них три аппарата Chirolog SV направлены в Курскую городскую клиническую больницу №4. ИВЛ марки Respironics V60 в количестве 12 аппаратов направлены в клиническую инфекционную больницу им. Н.А. Семашко, 11 аналогичных ИВЛ – в Курскую городскую больницу №6.
В медучреждения региона уже направлено 297 аппаратов для инвазивной и неинвазивной ИВЛ.
Всего по итогам 2020 года будет поставлено 308 новых ИВЛ. В 2019 году в регионе было закуплено 95 аппаратов ИВЛ.