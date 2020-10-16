Суд отказался уменьшить кадастровую стоимость земли под Курском

Суд решил, что уменьшение кадастровой стоимости повлечет убытки для бюджета Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суд признал незаконным уменьшение кадастровой стоимости земельных участков комиссией Управления Росреестра по Курской области

Два решения Курского областного суда о признании незаконными решений комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Курской области об определении кадастровой стоимости земельных участков на территории Городновского сельсовета Железногорского района Курской области вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

В июле Курский областной суд удовлетворил иски прокуратуры Курской области в интересах муниципального образования «Городновский сельсовет Железногорского района Курской области» об оспаривании решений комиссии. Суд установил, что оспоренными решениями комиссии была незаконно снижена кадастровая стоимость земельных участков, что влекло уменьшение поступлений в доход бюджета сельского муниципального образования.

15 октября 2020 года Первым апелляционным судом общей юрисдикции эти решения Курского областного суда оставлены без изменения.