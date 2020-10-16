В Курске открывается выставка «Владимир Соколинский и его ученики»

Выставка откроется 20 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 октября в 16.00 в Выставочном зале "Звездный" состоится открытие международной выставки «Владимир Соколинский и его ученики».

По инициативе художника в поселке Черемисиново Курской области появилась картинная галерея, которая продолжает пополняться новыми произведениями при непосредственном участии создателя.

Произведения художника — это характерные городские пейзажи, хорошо знакомые курскому зрителю, натюрморты и портреты, которые выполнены в различных живописных и графических техниках.

На выставке представлено более 150 уникальных работ Владимира Соколинского и его учеников - живописцев из Белгорода, Старого Оскола, Курска, Курской области, Сербии, а также студентов художественно-графического факультета, обучающихся по специальности «Живопись».

Выставка будет работать с 20 по 30 октября с 9.00 до 18.00 без перерыва (выходной – понедельник). Вход свободный!