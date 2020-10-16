Куряне смогут платить дешевле за проезд

На проезде можно будет сэкономить до 30 ноября
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске стартовала акция «Проезд дешевле с картой Mastercard.
До 30 ноября при безналичном расчете за проезд в общественном транспорте пассажиры получат скидку три рубля на каждую поездку.
Режим офлайн, в котором работают терминалы, не позволяет учесть скидку сразу, поэтому в чеке пассажиры увидят полную стоимость поездки. СМС-оповещение о списании денег человек получит после того, как перевозчик выгрузит свои данные.
В акции «Проезд дешевле с картой Mastercard» участвуют бесконтактные карты Mastercard любого банка. Для оплаты также можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay, GPay, сообщили в администрации региона.