Куряне смогут платить дешевле за проезд

На проезде можно будет сэкономить до 30 ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартовала акция «Проезд дешевле с картой Mastercard.

До 30 ноября при безналичном расчете за проезд в общественном транспорте пассажиры получат скидку три рубля на каждую поездку.

Режим офлайн, в котором работают терминалы, не позволяет учесть скидку сразу, поэтому в чеке пассажиры увидят полную стоимость поездки. СМС-оповещение о списании денег человек получит после того, как перевозчик выгрузит свои данные.

В акции «Проезд дешевле с картой Mastercard» участвуют бесконтактные карты Mastercard любого банка. Для оплаты также можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay, GPay, сообщили в администрации региона.