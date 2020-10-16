На Центральном рынке Курска проверили масочный режим

У Курске ужесточен масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Представители областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства, Роспотребнадзора, городской администрации и полиции посетили Центральный рынок и близлежащие магазины.

- Мониторинговое обследование проводилось без предупреждения и показало: продавцы выполняют требования добросовестно. Некоторые посетители все-таки были без средств защиты. Но после беседы с полицейским согласились, что маска должна быть на лице, а не в кармане, - сообщили в администрации региона.

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что некоторые предприниматели не видят разницы между чистящими и дезинфицирующими средствами. Для обработки поверхностей при пандемии нужно использовать последние. Цель таких проверок – не наказать и не оштрафовать, а напомнить о необходимости соблюдать режим.