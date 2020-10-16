В Курске из-за коронавируса волонтеры возобновили доставку продуктов на дом

Заказать доставку продуктов и лекарств можно по телефону Фото: Из архива КП.

С 16 октября в областном Дворце молодежи возобновляет свою работу волонтерский штаб проекта #Мывместе.

Накануне здесь прошло рабочее совещание с представителями волонтерских организаций курских учебных заведений по организации деятельности приоритетных направлений работы проекта.

Если вам или вашим знакомым необходима помощь в доставке продуктов или лекарств обращайтесь на «горячую линию» по телефону 8-800-200-3411. Напоминаем, что обращаться за помощью могут пожилые люди старше 65 лет, ветераны боевых действий, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Сообщаем, что однократная продуктовая помощь не оказывается.

Стать волонтером акции можно на сайте мывместе2020.рф