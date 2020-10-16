В Курской области от коронавируса погибли еще два человека

Кривая заболеваемости растет Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 16 октября в Курской области всего зарегистрировано 9 276 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 90 подтвердились за последние сутки. Всего выписано 7 190 пациентов, в том числе 22 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 63 человека, в том числе два за последние сутки - скончались мужчина 84 лет и женщина 68 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых больных в Курске - 39 человек, Рыльске - 12, Железногорске - 11 и в Мантуровском районе - восемь человек.