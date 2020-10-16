В Курске за детские площадки теперь будут отвечать собственники дома

Жильцы домов должны будут присматривать за исправностью сооружений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские депутаты одобрили предложение о передаче детских игровых площадок, расположенных в границах многоквартирных домов, собственникам домов. В дальнейшем жители смогут передать их содержание своим управляющим компаниям. Решить этот вопрос можно на общем собрании, пояснили в мэрии.

- Все детские площадки необходимо содержать в хорошем состоянии. Раньше их просто устанавливали, это привело к тому, что многие оказались в аварийном состоянии, - отметил глава города.

Сейчас в городе демонтировали 14 аварийных детских площадок. На установку новых современных комплексов вместо демонтированных необходимо 14 млн рублей, сказали в мэрии.