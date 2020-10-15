В Курске коммунальщикам запертили проводить земляные работы зимой

Новые правила проведения работ утверждены Горсобранием Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утверждены правила проведения земляных работ в Курске. В них указаны сроки предоставления документов и производства работ, что позволит инспекции ЖКХ и структурным подразделениям привлекать к ответственности организации, которые не придерживаются графиков. Помимо этого, земляные работы будут запрещены в зимний период, с 15 ноября по 15 марта разрешения на их производство выдаваться не будут. Исключение - аварийные ситуации.

Новые правила уточняют и дополняют предыдущий нормативный документ, который был принят в 2007 году. С тех пор изменились требования к производству работ и правовые нормы.