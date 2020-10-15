В Курской области открылся еще один ФОК

Заниматься спортом здесь могут и взрослые, и дети Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Заолешенка Суджанского района приступил к работе новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной. Там уже прошли первые занятия в тренажерном зале и на льду.

В этом году планируется построить ФОКи в Большесолдатском и Горшеченском районах, а в Обояни появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В Рыльском, Черемисиновском, Солнцевском, Дмитриевском, Курском, Мантуровском районах возведены уличные площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО.