Курские полицейские изъяли около 25 килограмм наркотиков

Выявилено и уничтожено 25 очагов дикорастущих наркосодержащих растений
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Курские полицейские подвели итоги третьего этапа межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Мак».
Представители власти возбудили 52 уголовных дела в сфере незаконного оборота наркотиков, составили 65 протоколов, изъяли более семи килограммов запрещенных веществ.
В общей сложности, за три этапа проведения операции «Мак-2020» сотрудники полиции изъяли около 24,5 кг наркотических средств растительного происхождения.
Вместе с органами местного самоуправления они выявили и уничтожили 25 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, а всего за три этапа операции – 164 наркоочага.