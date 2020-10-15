Курские полицейские изъяли около 25 килограмм наркотиков

Выявилено и уничтожено 25 очагов дикорастущих наркосодержащих растений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские полицейские подвели итоги третьего этапа межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Мак».

Представители власти возбудили 52 уголовных дела в сфере незаконного оборота наркотиков, составили 65 протоколов, изъяли более семи килограммов запрещенных веществ.

В общей сложности, за три этапа проведения операции «Мак-2020» сотрудники полиции изъяли около 24,5 кг наркотических средств растительного происхождения.

Вместе с органами местного самоуправления они выявили и уничтожили 25 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, а всего за три этапа операции – 164 наркоочага.