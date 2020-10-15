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В курские дома начали подавать тепло

Подключение к центральной системе пройдет в течение пяти дней
Яна ШЕЛЕСТ
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Техническую готовность внутридомовых систем обеспечивают управляющие компании

Техническую готовность внутридомовых систем обеспечивают управляющие компании

Фото: Из архива "КП"

В курские дома, социальные учреждения и промышленные объекты начали подавать тепло. Подключение к центральной системе теплоснабжения пройдет в течение пяти дней. Техническую готовность внутридомовых систем обеспечивают управляющие компании.

Во время подготовки к отопительному сезону специалисты заменили 13,8 км ветхих трубопроводов, провели капремонты и реконструкции генерирующего оборудования теплоисточников на станциях ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР, выполнили техническое обслуживание теплопунктов, насосных станций и других энергообъектов.

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