В Курске для предпринимателей снизили налог на имущество

Налог для предпринимателей снизили Фото: Светлана ВОЛКОВА

Депутаты Горсобрания одобрили предложение администрации города о снижении налоговых начислений на имущество, которое используется в коммерческих целях.

За последнее время в администрацию поступало большое количество обращений от курян, получивших налоговые уведомления за 2019 год. Этот вопрос поднимался и на оперативном совещании у губернатора Романа Старовойта. Он попросил не торопиться с принятием таких важных решений.

Как отметила заместитель главы администрации города Ольга Гранкина, с 1 января 2016 в Курской области начался постепенный переход к уплате налога на имущество исходя из кадастровой стоимости. В 2018 году впервые был сформирован перечень имущества, исчисление налога в отношении которого осуществляется с учетом новых требований налогового законодательства.

Для многих собственников имущества сумма налога выросла почти в девять раз по сравнению с предыдущим периодом. Учитывая сложные обстоятельства, в которых оказались представители бизнеса из-за распространения коронавирусной инфекции, такое налоговое бремя оказалось слишком тяжелым.

Теперь, физлица будут платить 25% от суммы налога, начисленного за 2019 год.

До 1 ноября куряне могут обратиться в налоговые органы с просьбой предоставить такую льготу.