Председателя комитета образования Курска прокуратура наказала за отсутствие учебников

Проверка прошла по публикациям в СМИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку по публикации в сети Интернет о нарушении прав учеников одной из курских школ на обеспечение бесплатными учебниками.

- Как показала проверка, руководство школы не обеспечило в полном объеме оснащение образовательного процесса бесплатными учебными пособиями. На момент проверки 14 сентября школьникам не был выдан 31 комплект учебников, - рассказали в прокуратуре.

Это нарушило права детей на общедоступное и бесплатное образование, а также не позволяло решать задачи общеобразовательных программ и снижало качество подготовки учеников.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Центрального административного округа г. Курска внесла представление председателю комитета образования Курска.

По требованию прокурора нарушения устранены. Школьники обеспечены учебниками в необходимом количестве.