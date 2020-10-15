От коронавируса умерла 75-летняя курянка

Ситуация в регионе осложнилась Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 15 октября в Курской области всего зарегистрировано 9 186 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 85 за последние сутки. Всего выписано 7 168 пациентов, в том числе 31 за последние сутки. На сегодняшний день скончался 61 человек. В том числе за последние сутки погибла 75-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего "новых" больных в Курске - 34 человека, в Глушковском районе - десять чесловек, Обояни - шесть человек и Тимском районе - пять человек.