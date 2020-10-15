Под Курском горел КаМаЗ

Пожар произошел утром Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 07:45 15 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании грузового автомобиля «КаМаЗ» в поселке Кшенский Советского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №40 Советского района, сотрудники полиции.

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