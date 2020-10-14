В Курске два человека пострадали в ДТП

Движение в Курске на некоторых магистралях особенно напряженное Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 13 октября примерно в 18 часов 15 минут. 62-летний водитель, управляя автомобилем «Грейт Волл», ехал по улице Черняховского в направлении улицы Центральной Курска.

В пути следования напротив дома 69 по улице Черняховского по предварительным данным он врезался в припаркованный у края проезжей части автомобиль «Газ-2757» под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы водитель а/м «Грейт Волл», а также 62-летняя женщина-пассажирка. Водители трезвы.