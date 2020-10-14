Суд отказался отменить положения распоряжения курского губернатора

Распоряжение вступило в силу Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 июня Курский областной суд отказал в удовлетворении административных исков Синельникова В.В. и Ищенко Н.Н. о признании недействующими в части распоряжения Губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

Решение суда первой инстанции было обжаловано истцом Синельниковым В.В. в Первый апелляционный суд общей юрисдикции (г. Москва).

По информации официального сайта суда апелляционной инстанции, 8 октября дело было рассмотрено в апелляционном порядке, решение Курского областного суда оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе областного суда.