В Курске сбили велосипедиста

Велосипедист госпитализирован Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 13 октября примерно в половине десятого вечера. 25-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», ехал со стороны улицы 2-я Новоселовка по Кривецкому переулку в направлении улицы Малых Курска.

- По пути напротив дома 8 "В" по Кривецкому переулку, по предварительным данным, он сбил 39-летнего велосипедиста, - рассказали в УМВД России по Курской области.

Велосипедист пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован. Водитель трезв.