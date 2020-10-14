Курские школьники приняли участие во Всероссийском проекте

В мероприятии приняли участие ученики 6-11 классов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские ученики 6-11-х классов приняли участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее». Школьникам региона доступно 45 компетенций, а число участников проекта превысило 10 тысяч. Более 140 ребят уже смогли пройти профессиональные пробы и на практике примерить на себя различные специальности.

Школьники испытали свои силы в следующих компетенциях: «Хлебопечение», «Сварочные технологии», «Сити-Фермерство», «Предпринимательство», «Ландшафтный дизайн», «Спасательные работы», «Программные решения для бизнеса» и др. Пробы прошли на 15 специализированных региональных площадках. Мастера своего дела поделились с ребятами опытом и профессиональными навыками.

На первом этапе для школьников провели онлайн-диагностику, что позволило им лучше понять себя и определить свои интересы в мире различных специальностей. Затем были организованы профессиональные пробы под руководством опытных наставников. После этого ребята получили рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития, сообщили в администрации региона.