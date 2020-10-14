На фасаде дома в Курске появится изображение академика

Работу можно будет увидеть на улице Ленина Фото: предоставлено пресс-службой

Уличные художники России создали на фасадах работающих производственных корпусов индустриального парка «Союз» огромные муралы. В городском пространстве это уникальный масштабный проект, объединивший креативное сообщество не только Курска, но и других регионов. Хедлайнерами фестиваля стали Арт-группа ZukClub и Рустам Qbic.

Еще одна работа появится на фасаде дома № 65 на улице Ленина - изображение академика Валерия Легасова, Героя России, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Валерий Алексеевич жил в этом доме и учился с 1944 по 1949 год в школе № 5 на улице Мирной.