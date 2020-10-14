Курянам сообщили, куда жаловаться на холодные батареи

В регионе похолодает Фото: Светлана ВОЛКОВА

Госжилинспекция области обязала управляющие организации определить ответственных на период запуска теплоснабжения в многоквартирный жилищный фонд. В связи с началом отопительного сезона также будет увеличено количество сотрудников аварийно-диспетчерских служб, работающих в круглосуточном режиме.

Госжилинспекция области напоминает, если у собственников жилья возникнут вопросы, связанные с предоставлением теплоснабжения или аварийной ситуацией, необходимо обратиться в адрес управляющей организации. Контактные телефоны указаны в квитанции, на досках объявлений, расположенных в местах общего пользования, а также на сайте управляющей компании.

Кроме того, жители области могут обращаться в органы местного самоуправления и по этим вопросам, и для уточнения дня запуска конкретного дома.

В случае, если оперативно не устранят аварийныую ситуацию на внутридомовых сетях теплоснабжения, можно позвонить в Государственную жилищную инспекцию Курской области по телефону горячей линии +7 (4712) 74-70-42.