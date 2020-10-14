В Курске 24 октября пройдет очередная ярмарка

Ярмарка пройдет в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА

На 24 октября запланирована последняя в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2020». Окончательное решение о ее проведении будет принято через неделю в зависимости от эпидситуации.

Две предыдущие ярмарки прошли активно. Только 26 сентября куряне приобрели 160 тонн картофеля, 60 тонн овощей, 10 тонн яблок, 11 тонн мяса, почти 3,5 тонны рыбы. Также на ярмарке можно было приобрести хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, колбасы и многое другое.

Накануне в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности» был добавлен подпункт об усилении масочного режима. Поэтому на ярмарке средства индивидуальной защиты обязательны как для продавцов, так и для посетителей.

Торговля будет организована на шести площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, пл. Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».