В Курске вспомнят Лермонтова

Куряне вспомнят великого поэта Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 октября Централизованная система библиотек приглашает курян и гостей города стать участниками сетевой библиотечной акции «Курск читает Лермонтова» в рамках литературного проекта «Курян объединяет книга».

В этот день исполняется 206 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова.

Участникам акции будут представлены оцифрованные раритетные издания М.Ю. Лермонтова из фонда Национальной электронной библиотеки, среди которых поэма «Демон» (1856 год издания), иллюстрированное полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова (1914-1915 гг. издания).

В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова читатели познакомятся с уникальными документами из коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «М.Ю. Лермонтов (1814-1841)», в которую вошли книги и периодические издания, содержащие тексты произведений поэта, открытки, фотографии, изображающие памятники поэту и места, связанные с его именем. Особый интерес представляют репродукции картин и рисунков Михаила Лермонтова, благодаря которым он предстает не только как поэт, прозаик, драматург, но и как художник.

Сетевая библиотечная акция «Курск читает Лермонтова» пройдет 15 октября:

- в 13.00 в культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара (Магистральный пр., 17В);

- в 13.30 в библиотеке-филиале №6 (ул. Парковая 3А);

- в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул К Маркса,23).

Мероприятие пройдет с соблюдением санитарных норм, маски – обязательны.