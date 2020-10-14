Курский пенсионер ударил ножом и до смерти избил знакомого

Обвиняемый схватил нож и ударил им собутыльника в туловище Фото: Из архива "КП"

Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области расследует уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины. Пенсионер обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

10 октября 2020 вечером обвиняемый со своим 68-летним знакомым находился в комнате Железногорского дома-интерната ветеранов труда. Мужчины распивали спиртное, а потом повздорили.

Обвиняемый схватил нож и ударил им собутыльника в туловище, а затем стал бить кулаками по голове. Раненого доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Злоумышленник находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.