Сертификаты Сбера - лучшим учителям Курской области

Юлия Викторовна Мальцева, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №21» (г. Курск)

Список обнародован в начале октября 2020 года. Итоги конкурсного отбора утверждены приказом Министерства просвещения России. Призами для победителей стали сертификаты с доступом к образовательному контенту СберУниверситета и к виртуальной Библиотеке Сбера, где собрана уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.

И.о. управляющего Курским отделением ПАО Сбербанк Олеся Боева:

««Лучший подарок – это книга, и сегодня лучшим учителям мы предоставили доступ к подборке лучших книг о развитии внутреннего потенциала и самосовершенствовании, которые с 2009 года собирались СберУниверситетом в корпоративной Библиотеке Сбера. Развиваясь, мы развиваем наших детей. Уверена, дополнительные знания, которые педагоги найдут в библиотеке, внесут определенный вклад в развитие будущих поколений. Я хочу поблагодарить учителей за высокий профессионализм, добросовестный труд, преданность делу и любовь к детям!».

В числе победителей Татьяна Валикова, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №10 им. Е.И. Зеленко (Курск), Ирина Еськова, учитель музыки Обоянской средней общеобразовательной школы №1, Елена Зайцева, учитель истории и обществознания Клюквинской средней общеобразовательной школы, Юлия Козменкина, учитель биологии Тимской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Н.В. Черных, Лариса Кравцова, учитель музыки средней общеобразовательной школы №48 имени Р.М. Каменева (Курск), Юлия Мальцева, учитель русского языка и литературы Лицея №21 (Курск), Эмма Наумова, учитель биологии Лицея №5 (Железногорск).

Решение о включении в «Золотую тысячу» принимается ежегодно в канун Дня учителя по результатам конкурса, проводимого среди учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Конкурс проводился в соответствии с Указом Президента №679 от 28 ноября 2018 года. В нем принимают участие учителя, педагогический стаж которых не менее трех лет. В 2020 году за победу в конкурсе боролись педагоги всех 85 регионов страны.