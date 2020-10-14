Курянин похитил у своей девушки ювелирные украшения

Подозреваемого сотрудники полиции установили через несколько дней Фото: Из архива "КП"

25-летняя жительница Суджанского района обратилась в полицию и сообщила, что у нее пропали ювелирные украшения. Девушка не могла назвать время пропажи, так как давно не заглядывала в шкатулку.

Подозреваемого сотрудники полиции установили через несколько дней. Им оказался ранее судимый бывший сожитель девушки. Первое хищение совершил еще в июле этого года. Девушка не заметила пропажу.

Молодые люди расстались, но мужчина несколько раз возвращался в дом и забирал очередное украшение. Парень выбирал время, когда девушки не было дома. Ювелирные украшения он сдавал в ломбард.

Драгоценности уже изъяли, после следственных действий их возвратят хозяйке. По факту кражи возбудили уголовное дело.