В Курской области от гриппа привили более 235 тысяч человек

Заболеваемость гриппом не регистрируется Фото: из архива «КП»

В Курской области продолжатся прививочная кампания от гриппа. 3 октября в регион поступила вторая партия вакцины для иммунизации детей за счет средств федерального бюджета. Поставка второй партии вакцины против гриппа для взрослого населения планируется после 15 октября.

От гриппа уже привились более 235 тысяч курян, из них 68 тысяч детей. Заболеваемость гриппом не регистрируется. Темп прироста заболеваемости ОРВИ к уровню предыдущей недели составил 0,2%.

По итогам прошедшей недели ОРВИ заболели 5 403 человека. Удельный вес детского населения среди заболевших составил 56,5%.

Продолжает работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Консультирование граждан проводится в рабочие дни с 9.00 до 17.00, (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам:

- в г. Курске - (4712) 58-71-86,

- г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.