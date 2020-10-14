Курян приглашают на спектакль о Есенине

Билеты в кассе МБУК КТЦ «Звездный»

23 октября в 19.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится музыкально-поэтический спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин».

Зрители вместе с актерами Романом Рубановым и Инной Шаниной проживут жизнь Сергея Есенина, увидят поэта с новой стороны, прочувствуют его стихи и поймут мотивы поступков.

История, рассказанная в спектакле, основана на воспоминаниях Галины Бениславской – секретаря и близкого друга поэта.

Билеты можно купить в кассе МБУК КТЦ «Звездный». Стоимость 100 рублей. Контактный номер телефона: 54-82-25.