В Курске пассажиров без масок просят покинуть салоны автобусов

Пассажирам вынесли более 50 предупреждений за отсутствие масок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске прошли очередные рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. В мониторинге принимали участие сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, полиции и управления по делам ГО и ЧС.

Пассажирам вынесли более 50 предупреждений за отсутствие масок. Тех, кто отказывался надевать маску, просили покинуть салон автобуса.

Зафиксировано два факта нарушения масочного режима водителями и кондукторами. В отношении перевозчиков составили административные материалы, их передадут в суд.

Как «КП» сообщала ранее, в Курске усилили «масочный режим». Курян без средств индивидуальной защиты запретили пускать в помещения.