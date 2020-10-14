В Курске сбили 39-летнего велосипедиста

Велосипедист получил травмы и был госпитализирован Фото: Из архива "КП"

13 октября примерно в 21:30 25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался cо стороны 2-й Новоселовки по Кривецкому переулку в направлении улицы Малых в Курске.

Напротив дома № 8в он, по предварительным данным, сбил 39-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения ТС.

Велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Водитель легковушки был трезв, - сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.