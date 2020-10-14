Четверых курян привлекут к уголовной ответственности за пьяную езду

11 нарушителей подлежат административной ответственности Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На дорогах Курской области продолжаются рейды по выявлению нетрезвых водителей. Только за минувшие сутки сотрудники ГИБДД установили 15 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

11 нарушителей подлежат административной ответственности. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Четверых курян привлекут к уголовной ответственности за повторную пьяную езду.

Сотрудники полиции напоминают курянам о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии.

- Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему экипажу ДПС или в полицию по телефону 02, с мобильного 102, - обращаются полицейские к гражданам.