В Курской области за сутки коронавирусом заболели 80 человек

Выписали 31 пациента Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 14 октября в Курской области за сутки ковидом заболели 80 человек, 31 пациент – выписан. Всего заболевших - 9 101 человек, выздоровевших - 7 137. От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом, за все время пандемии скончались 60 человек.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +35 г. Железногорск +11 Горшеченский +10 г. Фатеж +7 г. Щигры +4 Тимский +3 Щигровский +3 Касторенский +2 Курский +2 Октябрьский +2 Хомутовский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.