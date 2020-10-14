Месячник продлится до 31 октября

В Курской области проходит месячник гражданской обороны. В его рамках в образовательных учреждениях региона проводятся открытые уроки ОБЖ, учения, тренировки и практические занятия по гражданской обороне.

Ряд обучающих мероприятий с соблюдением требований безопасности в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации пройдет на базах учебно-консультационных пунктов городов и районов Курской области.

Серьезное внимание уделяется подготовке по вопросам гражданской обороны персонала объектов социальной сферы. Спасатели рассказывают о правилах поведения в нештатных ситуациях.

Кроме того, специалисты проверяют региональные и муниципальные системы оповещения. Месячник продлится до 31 октября.