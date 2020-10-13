В Курске зимой будет работать 102 единицы снегоуборочной техники

Курск готовится к зиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре для содержания дорог и пешеходных зон в рамках муниципальных контрактов планируется задействовать 102 единицы снегоуборочной техники, уже имеется более 30 тысяч кубометров противогололедного материала и 160 тонн реагентов «Бионорд».

Кроме того, определено восемь мест постоянного складирования снега, вывозимого в ходе уборки с улично-дорожной сети Курска, и два места временного складирования. Губернатор поставил задачу полностью завершить подготовку к содержанию автодорог зимой до 1 ноября.