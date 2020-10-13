В Курской области поймали телефонного вора

Из салона украли телефонов на 50 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

В Железногорске в полицию с сообщением о краже обратились представители одного из салонов сотовой связи. Ночью злоумышленник, разбив стекло, проник внутрь и украл несколько дорогостоящих мобильных телефонов. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался не работающий 37-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Когда злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, он обронил несколько гаджетов. Их в дальнейшем нашли люди и передали в полицию. Остальные телефоны подозреваемый успел сбыть случайным людям. Имущество оперативники изъяли у железногорцев. Технику после следственных действий вернут владельцам.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.