Курян приглашают в музей "Русская старина"

Коллекция музея «Русская старина» насчитывает более ста экспонатов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Централизованная система библиотек Курска приглашает курян и гостей города в музей «Русская старина», который работает в детской библиотеке на улице Менделеева, 36.

Идея создания музея «Русская старина» возникла у сотрудников в 2014 году. Год от года коллекция экспонатов росла. В ее пополнении принимали активное участие жители Курска и районов области.

Сегодня коллекция музея «Русская старина» насчитывает более 100 экспонатов и располагается в отдельном зале библиотеки. Интерьер музея представляет собой стилизованную деревенскую избу с русской печкой и непременными атрибутами крестьянского быта конца XIX – начала XX века: самовар, керосиновая лампа, маслобойка, ступа. Дополняют экспозицию вышитые полотенца с кружевами, самотканые дорожки, глиняная посуда: кувшины, горшки; корзины; чугунки; ухваты; рубель.

Особое место в экспозиции занимает коллекция женских шляпок, подаренная курянкой А.Ф. Капитоненко, которая бережно собирала их с 40-х годов ХХ века.

Для посетителей музея проводятся познавательные экскурсии. Большой популярностью у юных курян пользуются праздники, на которых они могут прикоснуться к истории: покрутить колесо прялки, поднять тяжелый угольный утюг, послушать звучание патефона.

Посещение музея возможно при строгом соблюдении мер безопасности и масочного режима.