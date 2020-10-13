В Курске усилили "масочный режим"

Масочный режим в регионе усилили Фото: Из архива КП.

Дополнено распоряжение Губернатора Курской области № 60-рг «О введении режима повышенной готовности». Изменения направлены на усиление соблюдения «масочного режима»:

Организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги обязали не допускать в используемые для осуществления их деятельности здания, строения, сооружения (помещения в них) граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов) и обеспечить контроль за их использованием гражданами, в том числе работниками.