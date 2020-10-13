В Курске после капремонта открылся детский сад «Лучик»

На капремонт затратили 45 млн рублей из городского бюджета

В детском саду «Лучик» закончили реконструкцию. В здании провели капитальный ремонт. Заменили вентиляцию, канализацию, систему водоснабжения и противопожарную систему. Установили видеонаблюдение и организовали эвакуационные выходы.

Полностью обновили лестницы со второго этажа, полы, линолеум, кафель, отремонтировали теплоузел, кровлю и подшили карнизный свес. Закупили оборудование для пищеблока, прачечной, медицинской комнаты, игровое оборудование, мебель и посуду.

На капремонт потратили 45 млн рублей из городского бюджета. При торгах удалось сэкономить и дополнительно сделать уличные беседки. Новый асфальт уложили за счет спонсорских средств.

В детсад уже зачислили 62 ребенка, а всего учреждение рассчитано на 130 ребят, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.