В Курске на краже попался председатель садового товарищества

Полицейские по горячим следам установили автомобиль, на котором было перевезли похищенное

В полицию обратился мужчина и сообщил, что у него с дачного участка похитили профильные трубы на сумму более 30 тысяч рублей. Он завез материал для забора, все приготовил и оставил на ночь без присмотра.

Полицейские по горячим следам установили автомобиль, на котором перевезли похищенное, а также нашли спрятанные трубы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенное уже вернули законному владельцу.

Подозреваемый, ранее судимый 44-летний житель Курска, работает председателем данного садоводческого товарищества. Расследование уголовного дела продолжается.