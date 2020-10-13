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В Курске на краже попался председатель садового товарищества

Мужчина похитил профильные трубы
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейские по горячим следам установили автомобиль, на котором было перевезли похищенное

Полицейские по горячим следам установили автомобиль, на котором было перевезли похищенное

В полицию обратился мужчина и сообщил, что у него с дачного участка похитили профильные трубы на сумму более 30 тысяч рублей. Он завез материал для забора, все приготовил и оставил на ночь без присмотра.

Полицейские по горячим следам установили автомобиль, на котором перевезли похищенное, а также нашли спрятанные трубы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенное уже вернули законному владельцу.

Подозреваемый, ранее судимый 44-летний житель Курска, работает председателем данного садоводческого товарищества. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал