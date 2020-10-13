В Курской области за сутки произошло 13 пожаров

Фактический и прогнозируемый класс пожарной опасности на большей территории области - первый Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За минувшие сутки в Курской области произошло 13 пожаров, из них шесть раз пожарные выезжали на горение сухой травы и мусора. Погибших и пострадавших нет.

На территории области местами прошли небольшие осадки. Сегодня в регионе синоптики прогнозируют туман с видимостью от 200 до 500 метров.

Фактический и прогнозируемый класс пожарной опасности на большей территории области - первый, местами - третий, в Обоянском районе - пятый.