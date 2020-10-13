В Курске на Дружининской завершили реконструкцию тепломагистрали

Стоимость реконструкции превысила 18 млн рублей

В Курске на улице Дружининской рабочие завершили реконструкцию тепломагистрали. Специалисты уложили 800 метров износостойкого трубопровода с минимальным сроком службы сорок лет, смонтировали новые неподвижные опоры и запорную арматуру. Благоустройство территории завершат в течение ближайшей недели.

Участок уже ввели в работу и заполнили его теплоносителем. Сейчас управляющие компании могут подключать дома к центральной системе горячего водоснабжения.

Теплосеть на улице Дружининская изначально не входила в план ремонтной кампании на этот год. Но гидравлические испытания и обследования показали, что трубопровод изношен и нуждается в срочной замене. Стоимость реконструкции превысила 18 млн рублей.

Отопительный сезон в Курской области стартует 15 октября. Чтобы подать тепло во все квартиры потребуется от одного до пяти дней