14 октября часть Курска останется без воды

Курян просят сделать необходимый запас воды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 14 октября, в среду, с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды на: ул. Энгельса с прилегающими, микрорайон «КЗТЗ», и в Северо-Западный и Юго-Западный жилые районы: ул. 50 лет Октября с прилегающими улицами, ул. Дзержинского с прилегающими улицами, ул. Бойцов 9 Дивизии, ул. Запольная, ул. Пучковка, ул. 2-я Орловская, ул. Пирогова, ул. Песковская.

Будет снижен напор воды по ул. В. Луговая, ул. К. Либкнехта, ул. Гайдара, ул. Белинского с прилегающими.

Курян просят сделать необходимый запас воды.

Справка по телефону 70-06-14.