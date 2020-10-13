Курянин до смерти избил сожительницу

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Фото: Из архива "КП"

Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Курянина обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.

1 июля 2020 года днем пьяный обвиняемый со своей 57-летней сожительницей находился в доме, расположенном в селе Исаково Черемисиновского района. Между ними произошел конфликт. Мужчина начал избивать женщину руками и ногами. От полученных телесных повреждений она скончалась.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.