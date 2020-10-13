В Курской области за сутки прибавилось 86 больных коронавирусом

На сегодняшний день скончались 60 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 13 октября, в Курской области всего зарегистрирован 9 021 (+86) подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 106 (+47) пациентов. На сегодняшний день скончались 60 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +50

г. Фатеж +6

Пристенский +5

г. Железногорск +5

Глушковский +3

Медвенский +3

г. Рыльск +3

Фатежский +3

Обоянский +2

г. Дмитриев +1

Кореневский +1

Курчатовский +1

г. Льгов +1

Суджанский +1

Железногорский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.