В Курской области за сутки прибавилось 86 больных коронавирусом

На сегодняшний день скончались 60 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 13 октября, в Курской области всего зарегистрирован 9 021 (+86) подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 106 (+47) пациентов. На сегодняшний день скончались 60 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +50
г. Фатеж +6
Пристенский +5
г. Железногорск +5
Глушковский +3
Медвенский +3
г. Рыльск +3
Фатежский +3
Обоянский +2
г. Дмитриев +1
Кореневский +1
Курчатовский +1
г. Льгов +1
Суджанский +1
Железногорский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.