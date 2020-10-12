Курским медработникам сделали прививки от коронавируса

Привили восемь человек Фото: Из архива "КП"

Сотрудники областной больницы сделали прививки от COVID-19. Вакцину в медучреждение доставили с соблюдением холодовой цепи из лаборатории кожвендиспансера. Привили восемь человек.

Прививку поставили медработникам из групп риска, среди них сотрудники, работающие с биоматериалом, и работники отделения медицинской помощи. Перед процедурой все прошли осмотр у терапевта, сдали тесты на антитела к COVID-19.

Вакцинация проводится добровольно. Прививка двухкомпонентная, поэтому через 21 день медработники пройдут второй этап. После введения второго компонента и спустя две недели после вакцинации у пациентов возьмут тесты на антитела, чтобы проверить эффективность прививки.

Ранее в область поставили 84 дозы вакцины. Это позволит привить от коронавируса 42 человека. Три медицинских работника уже прошли оба этапа вакцинации. Ожидается еще одна партия вакцины, рассчитанная на 955 человек.