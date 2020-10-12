В Курске днем загорелась иномарка

Огонь повредил салон иномарки Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

12 октября в 15:31 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в автомобиле в Курске на проспекте Ленинского Комсомола. На место происшествия выехали пожарные-спасатели 12 ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 15:37, ликвидировали полностью - в 15:38. Огонь повредил салон иномарки.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России шесть человек и две единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.